Volvo представила электрический кроссовер EX30

Компания Volvo представила свой самый компактный кроссовер – электрический EX30. Новинка выйдет на европейский рынок в следующем году и будет стоить от 36 тыс. евро (3,2 млн рублей по текущему курсу). В дальнейшем Volvo EX30 появится в Северной Америке и ряде других стран.
Как пишет портал Motor.ru, новинка получит три модификации. Начальная Single Motor – это LFP-батарея емкостью 51 кВт-ч (доступны 49 кВт-ч) и задний электромотор на 272 л.с. и 343 Нм крутящего момента. Запас хода такой машины – 344 км (по циклу WLTP), и подойдет она для поездок на короткие расстояния.
Средний вариант Single Motor Extended Range и двухмоторный Twin Motor Performance оснащены аккумулятором NMC емкостью 69 кВт-ч (доступны 64 кВт-ч). Отдача в первом случае – те же 272 л.с. и 343 Нм, во втором – 428 л.с. и 533 Нм. Extended Range – самый дальнобойный в семействе (480 км), а Performance – самый динамичный (3,6 сек. до 100 км/ч).
Двухмоторные машины и Extended Range поддерживают зарядку постоянным током мощностью до 153 кВт, у базовых Single Motor этот показатель чуть меньше – 134 кВт. Максимальная скорость для всех одинаковая – 180 км/ч.
Кроме того, в 2024 году у Volvo EX30 появится специальная версия Cross Country. Такое исполнение означает увеличенный дорожный просвет, 19-дюймовые колеса черного цвета, защитные пластины спереди и сзади, черные накладки передка и кормы, а также крошечный флаг Швеции на кромке капота.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», помимо субкомпактного кроссовера EX30, компания Volvo представит к 2026 году не менее шести новых автомобилей с батарейным питанием. Одной их электрических новинок, вероятно, станет роскошный минивэн. При этом предполагается, что в его основу ляжет представленный в конце прошлого года Zeekr 009 (напомним, обе марки входят в состав китайского холдинга Geely). Кроме того, в «формат» электрокаров будут переведены такие кроссоверы, как XC90 и XC60, седаны S60 и S90 и, вероятно, универсалы V60 и V90. Разработка будущих «зеленых» новинок была передана исследовательскому центру компании, который расположен в Шанхае (Китай).
Фото: Volvo