Volvo представила электрический кроссовер EX30

Компания Volvo представила свой самый компактный кроссовер – электрический EX30. Новинка выйдет на европейский рынок в следующем году и будет стоить от 36 тыс. евро (3,2 млн рублей по текущему курсу). В дальнейшем Volvo EX30 появится в Северной Америке и ряде других стран.

Как пишет портал Motor.ru, новинка получит три модификации. Начальная Single Motor – это LFP-батарея емкостью 51 кВт-ч (доступны 49 кВт-ч) и задний электромотор на 272 л.с. и 343 Нм крутящего момента. Запас хода такой машины – 344 км (по циклу WLTP), и подойдет она для поездок на короткие расстояния.

Средний вариант Single Motor Extended Range и двухмоторный Twin Motor Performance оснащены аккумулятором NMC емкостью 69 кВт-ч (доступны 64 кВт-ч). Отдача в первом случае – те же 272 л.с. и 343 Нм, во втором – 428 л.с. и 533 Нм. Extended Range – самый дальнобойный в семействе (480 км), а Performance – самый динамичный (3,6 сек. до 100 км/ч).

Двухмоторные машины и Extended Range поддерживают зарядку постоянным током мощностью до 153 кВт, у базовых Single Motor этот показатель чуть меньше – 134 кВт. Максимальная скорость для всех одинаковая – 180 км/ч.