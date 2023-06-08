АВТОВАЗ представил удлиненный седан LADA Aura на базе Vesta

АВТОВАЗ в рамках проходящей в Сочи выставки «Евразия – наш дом» представил новый удлиненный седан на базе модели LADA Vesta – Aura. Как заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, этот автомобиль ориентирован на госзаказ и вполне может использоваться чиновниками.

Как сообщили агентству «ТАСС» в пресс-службе АВТОВАЗа, пассажиры заднего ряда получили дополнительные 25 см свободного пространства. Салон выполнен из натуральной кожи российского производства, установлена премиальная аудиосистема. Кроме того, автомобиль оснащен 1,8-литровым мотором мощностью 122 л.с. и автоматической коробкой передач.

По мнению руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Дениса Решетникова, удлиненный седан LADA Aura будет предложен автопаркам госорганов всех уровней для импортозамещения зарубежных машин. Скорее всего, автомобиль не будет бюджетным, поэтому будет производиться лимитированными партиями под госзаказ. При этом LADA Aura не сможет конкурировать по оснащению и исполнению с премиальными седанами китайского бренда Hongqi, так как они планируют соперничать с Mercedes-Benz E-Class и Aurus Senat, а это совсем другой уровень.

Фото: АВТОВАЗ