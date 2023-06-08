АВТОВАЗ объявил старт продаж LADA Vesta нового поколения

Российские дилеры LADA 9 июня 2023 года начнут продажи LADA Vesta нового поколения. Напомним, что для покупателей автомобили будут доступны сразу во всех типах кузова: седан, Cross седан, SW и SW Cross, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Стартовая цена LADА Vesta нового поколения в кузове седан в комплектации Comfort с мотором мощностью 90 л.с. составляет от 1 млн 239 тыс. 900 рублей. Комплектация Comfort с двигателем мощностью 106 л.с. доступна от 1 млн 338 тыс. 900 рублей. В стандартное оснащение модели входят полностью светодиодная оптика спереди и сзади, две подушки безопасности, АБС, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, запуск двигателя кнопкой, электростеклоподъемники всех дверей, электропривод и обогрев наружных зеркал, кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик, дисковые тормоза всех колес и др.

Автомобили LADA Vesta начиная с версии Life оснащаются только двигателем мощностью 106 л.с. В версию Life входят такие опции как сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, подогрев передних сидений, мультимедийная система LADA EnjoY с 7-дюймовым экраном, мультифункциональное рулевое колесо, центральный подлокотник с боксом, розетка 12V для пассажиров второго ряда. Предусмотрены и отличия во внешности автомобиля – это наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова.

В комплектации Enjoy седана LADA Vesta дополнительно доступны кожаная отделка рулевого колеса, обогрев ветрового стекла, задний парктроник, зеркала в противосолнечных козырьках водителя и пассажира, мультимедийная система LADA EnjoY. Стоимость такого автомобиля составит от 1 млн 442 тыс. 900 рублей.

В топ-версии Techno седан LADA Vesta оснащается мультимедийной системой LADA EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым планшетом, цифровой комбинацией приборов и полным набором сервисов Яндекс. Также в список оснащения входят боковые подушки безопасности, потолочный футляр для очков с микролифтом, атмосферная подсветка салона (также подсветка предусмотрена для зон входа выхода и для перчаточного ящика), 2 розетки USB для пассажиров второго ряда. Внешне автомобиль отличается 16-дюймовыми легкосплавными дисками. Стоимость такого автомобиля составит от 1 млн 564 тыс. 900 рублей.

Аналогичный набор комплектаций будет предусмотрен и для других типов кузова LADA Vesta нового поколения. При этом автомобили линейки Cross отличаются увеличенным со 178 мм до 203 мм дорожным просветом, защитным обвесом кузова, 17-дюймовыми дисками. Кроме того, для LADA Vesta в исполнении Cross предусмотрена оригинальная цветовая гамма салона с использованием благородных оранжевых оттенков, ставших визитной карточкой всех LADA в Cross-версиях.