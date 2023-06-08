АВТОВАЗ объявил старт продаж LADA Vesta нового поколения

Российские дилеры LADA 9 июня 2023 года начнут продажи LADA Vesta нового поколения. Напомним, что для покупателей автомобили будут доступны сразу во всех типах кузова: седан, Cross седан, SW и SW Cross, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Стартовая цена LADА Vesta нового поколения в кузове седан в комплектации Comfort с мотором мощностью 90 л.с. составляет от 1 млн 239 тыс. 900 рублей. Комплектация Comfort с двигателем мощностью 106 л.с. доступна от 1 млн 338 тыс. 900 рублей. В стандартное оснащение модели входят полностью светодиодная оптика спереди и сзади, две подушки безопасности, АБС, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, запуск двигателя кнопкой, электростеклоподъемники всех дверей, электропривод и обогрев наружных зеркал, кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик, дисковые тормоза всех колес и др.
Автомобили LADA Vesta начиная с версии Life оснащаются только двигателем мощностью 106 л.с. В версию Life входят такие опции как сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, подогрев передних сидений, мультимедийная система LADA EnjoY с 7-дюймовым экраном, мультифункциональное рулевое колесо, центральный подлокотник с боксом, розетка 12V для пассажиров второго ряда. Предусмотрены и отличия во внешности автомобиля – это наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова.
В комплектации Enjoy седана LADA Vesta дополнительно доступны кожаная отделка рулевого колеса, обогрев ветрового стекла, задний парктроник, зеркала в противосолнечных козырьках водителя и пассажира, мультимедийная система LADA EnjoY. Стоимость такого автомобиля составит от 1 млн 442 тыс. 900 рублей.
В топ-версии Techno седан LADA Vesta оснащается мультимедийной системой LADA EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым планшетом, цифровой комбинацией приборов и полным набором сервисов Яндекс. Также в список оснащения входят боковые подушки безопасности, потолочный футляр для очков с микролифтом, атмосферная подсветка салона (также подсветка предусмотрена для зон входа выхода и для перчаточного ящика), 2 розетки USB для пассажиров второго ряда. Внешне автомобиль отличается 16-дюймовыми легкосплавными дисками. Стоимость такого автомобиля составит от 1 млн 564 тыс. 900 рублей.
Аналогичный набор комплектаций будет предусмотрен и для других типов кузова LADA Vesta нового поколения. При этом автомобили линейки Cross отличаются увеличенным со 178 мм до 203 мм дорожным просветом, защитным обвесом кузова, 17-дюймовыми дисками. Кроме того, для LADA Vesta в исполнении Cross предусмотрена оригинальная цветовая гамма салона с использованием благородных оранжевых оттенков, ставших визитной карточкой всех LADA в Cross-версиях.
Внешний вид рестайлинговой LADA Vesta отличается новым дизайном радиаторной решетки, новой полностью светодиодной оптикой и более рельефным дизайном бамперов. Что касается интерьера, на передней панели и подлокотниках применено мягкое покрытие. Изменены кнопки и органы управления. Повышена практичность салона, в частности, на обивке задних дверей появились карманы под напитки, а для переднего пассажира предусмотрена ниша для мобильного телефона, который можно подзарядить от отдельной USB-розетки.
По мнению руководителя пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азата Тимерханова, в нынешних условиях конкурентами LADA Vesta NG могут быть только китайские модели, которые официально поставляются в Россию.
«Прежде всего, это седаны Kaiyi E5, BAIC U5 Plus, Changan Alsvin. Но объявленная минимальная цена новой «Весты» оказывается заметно ниже, чем у конкурентов, поэтому пересечься с ними она может только в более дорогих версиях. Это будет одним из главных преимуществ отечественной модели. Помимо этого, на ее стороне будет играть и разнообразие кузовов – не только седан, но и универсал, а также кросс-версия. А вот среди недостатков на первом этапе можно назвать более слабый и древний двигатель (8-клапанный на 90 л.с.) и отсутствие автоматической КП. Но со временем эти «минусы» устранят, поэтому LADA Vesta NG имеет очень хорошие шансы вернуться в число лидеров российского авторынка. Вряд ли она скинет с первого места «Гранту», но отобрать часть покупателей у нее все же сможет», – комментирует эксперт.
В свою очередь, директор по развитию компании «Прагматика» Александр Шапринский отмечает ограничение в продаже на сегодняшний день – возможные неритмичные поставки из-за санкционного давления. По его мнению, всё, что произведут и поставят, будет реализовано благодаря популярности модели у потребителей. Выход LADA Vesta, несомненно, приведет к увеличению доли рынка АВТОВАЗа.
«Не думаю, что выпуск рестайлинговой Vesta позволит АВТОВАЗу серьезно увеличить свою долю. Всё-таки причины ее снижения – это, в том числе, активный выход на рынок китайских брендов. Поэтому какое-то незначительное увеличение доли будет, но, скорее, мы увидим перераспределение внутри текущих объемов продаж LADA, и Vesta просто отберет часть доли у Granta. Безусловно, новинка спровоцирует определенный интерес к бренду. Особенно, если автовазовцы смогут запустить качественную маркетинговую кампанию», – резюмирует директор по маркетингу и ИТ Группы компаний «Петровский» Сергей Новосельский.
Подробно о том, как изменилась LADA Vesta NG, – читайте в нашей рубрике «Шоу-рум».
Фото: АВТОСТАТ