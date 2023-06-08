Российский авторынок в мае 2023 года выпал из пятерки европейских лидеров

Автомобильный рынок России, который в мае 2023 года продолжил рост, тем не менее опустился на шестое место в европейском первенстве, пропустив вперед Испанию.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце стала Германия, где было продано 246 966 машин (+19,2%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), это лучший результат за последние четыре года, однако он все еще гораздо ниже допандемийного уровня продаж. Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Италия с показателем 149 411 машин (+23,1%). Третий результат показала Франция – 145 538 проданных автомобилей (+14,8%).

Далее идет Великобритания, чьи дилеры реализовали 145 204 машины (+16,7%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), положительная динамика фиксируется десятый месяц подряд, что стало самым длительным периодом роста за последние восемь лет. Тем нем менее, нынешний показатель продаж все еще на 21% меньше по сравнению с допандемийным 2019 годом. Замыкает пятерку лидеров на этот раз Испания, чей авторынок в последнем весеннем месяце увеличился на 8,3% и составил 92 025 машин.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна опустилась на шестую строчку европейского рейтинга. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, объем рынка легковых автомобилей в России по итогам мая составил 72 171 единицу (рост в 2,6 раза).

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ