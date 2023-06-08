Бывший завод Toyota в Петербурге будет передан концерну «Алмаз-Антей»

Минпромторг разработал проект постановления правительства о продаже 100-процентной доли подведомственного ФГУП «НАМИ» в ООО «Шушары-авто», которое владеет активами бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге. Как сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе Минпромторга, передача будет осуществлена в пользу концерна «Алмаз-Антей», который планирует наладить на мощностях петербургского предприятия выпуск грузовиков и электромобилей.

Напомним, ООО «Шушары-Авто», полностью подконтрольное ФГУП «НАМИ», этой весной приобрело активы петербургского автозавода Toyota (ООО «Тойота Мотор») после того, как японский концерн осенью прошлого года приостановил операции в РФ. В конце апреля управляющей компанией завода стало АО «Обуховский завод» (входит в концерн «Алмаз-Антей»). Управляющая компания будет заниматься всей оперативной деятельностью по управлению предприятием с целью организации производства автомобилей. Для этого «Алмаз-Антей» намерен инвестировать до 37 млрд рублей. В 2024 году на предприятии планируется начать выпуск грузового автомобиля гражданского назначения БАЗ-S36A11, а также компактных электромобилей L-type, чья предварительная стоимость составит до 1 млн рублей. С 2026 года планируется запуск производства модельного ряда электромобилей E-Neva.

Согласно материалам «Обуховского завода», электрокар L-type относится к категории L7 и представляет собой компактный четырехколесный автомобиль весом не более 400 кг. На одной зарядке он сможет преодолеть около 180 км, максимальная скорость – до 90 км/час. Электрокар L-type будет оснащен системой быстрой замены батарей. «Алмаз-Антей» называет автомобиль L-type b2b продуктом для корпоративных автопарков, служб доставки и служб городского сервиса, шеринга.

Полноприводный БАЗ-S36A11 был впервые представлен в апреле 2023 года. Автомобиль массой почти 36 т обладает грузоподъемностью 22 т и приводится в действие дизельным двигателем ЯМЗ мощностью 422 л.с. Шасси грузовика может оснащаться бурильной, самосвальной и насосной надстройкой, а также использоваться в качестве спасательной и пожарной техники, вахтовых автобусов.

В свою очередь, электромобиль E-Neva разработан на базе беспилотной модульной электрической платформы, представленной концерном «Алмаз-Антей» в августе 2021 года. Это кроссовер длиной 4,5 метра, который будет оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 364 кВт. Благодаря высокому крутящему моменту (824 Нм) электромобиль сможет разогнаться до 60 км/ч за 2,7 секунды. Пробег на одном заряде составит 463 км, максимальная скорость – 197 км/ч. Электрокроссовер будет оснащен батареей LiNMC емкостью 88 кВт-ч и системой рекуперации энергии.

Фото: Toyota