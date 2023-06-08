В России продано 2,5 тысячи автомобилей «Москвич»

С момента старта продаж автомобилей «Москвич» в конце 2022 года было реализовано почти 2,5 тыс. кроссоверов «Москвич 3» и электрокроссоверов «Москвич 3е». Об этом порталу Autonews.ru сообщили в пресс-службе АЗ «Москвич», добавив, что 860 машин из этого количества нашли покупателей в мае. В статистике речь идет именно о продажах, а не о количестве регистраций в ГИБДД.

Напомним, автомобили «Москвич» поступили в розничную продажу в конце декабря 2022 года. Компактный кроссовер «Москвич 3» в настоящее время стоит от 1 млн 992 тыс. рублей с механической коробкой передач и 2 млн 057 тыс. рублей – с вариатором. Электрический кроссовер «Москвич 3e» предлагается за 3 млн 558 тыс. рублей. Следующей моделью «Москвич» станет лифтбек «Москвич 6», который поступит в продажу в сентябре 2023 года.

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Фото: «Москвич»