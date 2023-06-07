Российский авторынок в 2023 году может составить 800 – 900 тысяч единиц

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» обновили свой прогноз по авторынку в 2023 году. Новые данные они озвучили в рамках прошедшего онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги мая 2023 года».

Если раньше в базовом прогнозе аналитиков фигурировал объем продаж в 780 тысяч новых легковых автомобилей, то сейчас даже «в базе» прогноз заметно подрос. Эксперты полагают, что у российского авторынка есть возможности вырасти до 815 тысяч (+30% к результату 2022 года).

Но и это еще не предел, потому что при оптимистичном развитии сценария – и эксперты считают это вполне вероятным – продажи новых машин в России могут увеличиться до 850 тысяч единиц (+36%). При этом есть мнение, что рынок может дорасти и до 900 тысяч, и даже до 1 млн экземпляров. Одна из главных причин – рынок растет исключительно за счет «китайцев», динамика которых просто фантастическая – трехзначная по всем ведущим маркам.

Отметим, что даже в пессимистичном варианте (при котором прогнозируется объем продаж около 780 тысяч автомобилей) прогноз по рынку все равно предполагает положительную динамику (+25%) в сравнении с прошлым годом.

Эксперты будут внимательно смотреть на дальнейшее развитие рынка, они готовы в течение года при любых изменениях в ту или иную сторону актуализировать свой прогноз. Более подробно об этом – в видеозаписи онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги мая 2023 года», которая доступна здесь.

Фото: АВТОСТАТ