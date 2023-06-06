До России добрался хэтчбек Hyundai i20 за 2,4 млн рублей

На российском авторынке появился новый хэтчбек Hyundai i20, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость модели составляет 2,4 млн рублей, пишет «Российская газета». Под капотом автомобиля установлен трехцилиндровый турбомотор 1.0 T-GDI мощностью 100 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатым преселективным «роботом».

Хэтчбек оснащен маршрутным компьютером диагональю 4,2 дюйма и медиасистемой с экраном диагональю 10,25 дюйма. Доступны обновления «по воздуху», порт USB-C, беспроводная зарядка, поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

В базовое оснащение Hyundai i20, помимо прочего, входят комплекс безопасности Smart Sense, а также система автоматического экстренного торможения, которая теперь распознает в качестве препятствия не только автомобили, пешеходов и статичные объекты, но и велосипедистов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском авторынке появился гибридный кроссовер Hyundai Kona, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет от 3 млн 259 тыс. рублей.

Фото: Hyundai