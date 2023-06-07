В России было продано рекордное количество автотранспортных средств за неделю

За период с 29 мая по 4 июня (22-я неделя) 2023 года в нашей стране было реализовано 25 197 единиц новой автомобильной техники. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, этот показатель является рекордным в нынешнем году.

Более высокие объемы продаж автотранспортных средств наблюдались с 7-й по 9-ю недели прошлого года (свыше 30 тыс. шт.), а начиная с 10-й недели (14 – 20 марта 2022-го) они всегда были меньше. Наибольший результат с тех пор был зафиксирован только по итогам 17-й недели 2023 года – 24 719 экземпляров.

Что касается итогов последней недели, то 79% реализованной за этот период автомобильной техники пришлось на легковые автомобили (19 852 шт.). 12% принадлежит грузовикам (3 040 шт.), а 8% – относится к LCV (2 040 шт.). Оставшийся 1% – это автобусы (295 шт.).

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ