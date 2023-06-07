Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составила 2,6 млн рублей

В рамках онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги мая 2023 года» исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов рассказал о том, как изменились средневзвешенные* цены на автомобили.

Так, по итогам 4 месяцев 2023 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в РФ составила 2,6 млн рублей, что на 10% выше показателя за тот же период прошлого года.

«Несмотря на то, что цены идут вверх, рост не такой динамичный, как в прошлом году. В 2022 году основной прирост уровня цен пришелся на март – апрель, после чего произошел откат назад и пересегментация рынка, поскольку заметно выросла доля автомобилей LADA», - считает Сергей Удалов.

Также эксперт рассказал о том, как изменились цены в отдельных категориях рынка с декабря 2022-го по апрель 2023-го. Например, средневзвешенная цена машин премиального сегмента достигла 11,2 млн рублей, а массового – 2,3 млн рублей. При этом в первом случае она выросла на 1%, а во втором – на 4%.

Если рассматривать происхождение марок, то дороже всего сейчас стоят европейские автомобили. Их средневзвешенная цена в апреле составила 7,7 млн рублей, с декабря прибавив 28%. Впрочем, сильнее всего за этот период подорожали «американцы» (+92%). У «японцев», «корейцев» и «китайцев» средневзвешенная цена увеличилась менее чем на 10%. А вот российские марки, наоборот, подешевели – на 4% до 900 тыс. рублей. Дело в том, что в декабре на рынке было больше автомобилей LADA Vesta (которые стоят дороже), а сейчас идет насыщение более дешевыми машинами семейства LADA Granta. Отсюда и снижение средневзвешенной цены.