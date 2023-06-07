Российские автозаводы с 1 июля начнут получать отечественные системы ABS

Первое в России производство антиблокировочных тормозных систем (ABS) запускается в Костроме, с 1 июля начнутся серийные поставки российским автозаводам. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил замглавы Минпромторга Василий Шпак, добавив, что ведомство также рассматривает возможность организации в стране производства систем ESP, отвечающих за стабилизацию автомобиля. По его словам, в России уже удалось импортозаместить электронные блоки управления, жгутовую продукцию и частично датчики для автопрома.

Напомним, высоколокализованные автопроизводители в России, в частности АВТОВАЗ, столкнулись с дефицитом систем ABS и ESP еще в прошлом году. Впоследствии власти приняли решение ввести упрощенный техрегламент, который допускал отсутствие данных систем в выпускаемой машине, чтобы не допустить приостановки конвейеров. Упрощенные правила по производству автомобилей в России действуют до февраля 2024 года, но с поэтапным возвращением требований. Так, согласно недавнему постановлению правительства, с 1 июня 2023 года выпускаемые на территории РФ транспортные средства должны соответствовать экологическому стандарту не ниже «Евро-2». Кроме того, с 1 декабря 2023 года к автомобилям будет предъявляться обязательное требование по оснащению антиблокировочной системой тормозов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», правительство РФ одобрило продление специнвестконтрактов в автопроме до конца 2033 года. Напомним, с соответствующей инициативой ранее выступал Минпромторг РФ. В министерстве отмечали, что такие меры позволят скорректировать сроки окупаемости инвестпроектов и повысить стабильность условий их реализации. Также, по мнению Минпромторга, это позволит обеспечить создание 10-летнего горизонта планирования, увеличив привлекательность российского автопрома с точки зрения инвестиций в его развитие.



Во сколько обходится содержание автомобиля? Это можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ