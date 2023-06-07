В России появился кроссовер Volkswagen T-Roc за 2,95 млн рублей

На российском авторынке появился новый кроссовер Volkswagen T-Roc, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость модели составляет 2 млн 950 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Под капотом Volkswagen T-Roc установлен 1,4-литровый двигатель мощностью 110 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатам «роботом» DSG и передним приводом. В оснащение автомобиля, помимо прочего, входят полный электропакет, панорамный люк, литые диски R18, кожаный салон.

Напомним, премьера Volkswagen T-Roc состоялась в конце лета 2017 года. Автомобиль встал на одну ступень ниже модели Tiguan. Кроссовер построен на той же модульной платформе MQB, что и Golf. Длина T-Roc составляет 4234 мм (на 25 см короче Tiguan), ширина – 1819 мм, а колесная база равна 2603 мм. Объем багажного отделения составляет 445 л и достигает 1290 л при сложенном втором ряде сидений.

Фото: Volkswagen