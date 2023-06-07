В России начались продажи кроссовера Jetour X90 Plus

Российские дилеры Jetour начали продажи нового флагманского кроссовера X90 Plus. Стоимость модели с двигателем 1.6 TGDI (190 л.с.) в комплектации Comfort составляет 3 млн 249 тыс. 900 рублей, а в комплектации Luxury – 3 млн 369 тыс. 900 рублей. Версия с 2-литровым мотором (244 л.с.) представлена комплектациями Elite и Luxury стоимостью 3 млн 569 тыс. 900 рублей и 3 млн 689 тыс. 900 рублей соответственно. Оба силовых агрегата работают в паре со 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач 7DCT c двойным сцеплением мокрого типа, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Кроссовер Jetour X90 Plus имеет следующие габариты: 4858 в длину, 1925 в ширину и 1780 мм в высоту при колесной базе 2850 мм. Объем багажного отделения составляет 486 л и может быть увеличен до 1052 л при сложенных сиденьях второго ряда. В автомобиле установлена независимая передняя подвеска McPherson и задняя независимая многорычажная подвеска. На российском рынке доступна переднеприводная 5-местная версия Jetour X90 Plus.

В базовое оснащение модели входят полностью светодиодная оптика, 20-дюймовые литые колесные диски, кожаный салон, панорамная крыша с электроприводом, система бесключевого доступа, система кругового обзора 360 градусов, вентиляция и электрорегулировка водительского сиденья по 6 направлениям. Приборная панель оборудована двумя интегрированными экранами 12,3 дюйма и цветным сенсорным дисплеем климат-контроля 9,7 дюйма. В автомобиле также установлен салонный фильтр N95, обеспечивающий эффективность фильтрации твердых и жидких частиц размером 0,3 микрон до 95%. Кроме того, специально для России во всех комплектациях предусмотрен полный «зимний пакет», который включает подогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла, форсунок омывателя, заднего стекла и зеркал заднего вида.

Набор систем безопасности включает антиблокировочную тормозную систему (ABS), систему распределения тормозных усилий (EBD), систему помощи при торможении (BAS), противобуксовочную систему TCS, систему курсовой устойчивости ESC, систему помощи при старте в гору (HSA), систему помощи при спуске с горы (HDC) и др.

Старшие комплектации Jetour X90 Plus получили функцию «старт-стоп», высококлассную акустическую систему Sony Surround Hi-Fi 8, поясничную поддержку с электроприводом и функцию памяти водительского сиденья, пакет офлайн карт и др.

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Фото: Jetour