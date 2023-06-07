«Соллерс» организует производство дизельных двигателей

Компания «Соллерс» подписала договор с Фондом развития промышленности (ФРП) о получении льготного займа в размере 1 млрд 700 млн рублей на реализацию проекта по производству дизельных двигателей. Для выполнения поставленных целей «Соллерс» перезапустит завод двигателей в ОЭЗ «Алабуга».

Как сообщает пресс-служба «Соллерс», в планах компании производство дизельных двигателей нового поколения объемом от 2 до 2,7 литра на основе глубокой локализации базовых деталей и всех ключевых технологических операций. Общая сумма инвестиций в проект составит 2,2 млрд рублей.

Как заявил председатель совета директоров «Соллерс» Адиль Ширинов, запуск производства дизельных двигателей позволит компании не только максимально локализовать коммерческие автомобили Sollers, но также модернизировать модельный ряд автомобилей УАЗ, оснастив их новым двигателем объемом 2 литра. Долгосрочная цель проекта – появление в России высоколокализованных малолитражных дизельных двигателей для потребностей автопрома, а также других отраслей – в том числе специального и энергетического машиностроения, производства сельскохозяйственной техники, судостроения и других.

Напомним, в сентябре 2022 года компания «Соллерс Авто» заключила с Минпромторгом РФ дополнительное соглашение о внесении изменений в действующий специальный инвестиционный контракт. В соответствии с подписанными изменениями в СПИК «Соллерс Авто» принимает на себя обязательства обеспечить высокий уровень локализации новых продуктов, включая запуск производства дизельных двигателей, штамповочное производство, локализацию ключевых электронных модулей, элементов шасси, изделий из пластика. Существенная часть локализационной программы по проекту будет реализована путем развития уже существующих, а также создания новых предприятий-поставщиков на территории ОЭЗ «Алабуга». Общий объем инвестиций в проект с учетом инвестиций «Соллерс Алабуга» и инвестиций компаний-поставщиков составит более 5,5 млрд рублей. При этом совокупные инвестиционные обязательства «Соллерс Авто» в рамках СПИК вырастут с 7 до 9,9 млрд рублей.

Фото: «Соллерс»