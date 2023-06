«Автотор» готовится к производству кроссовера BAIC X55

Калининградский завод «Автотор» готовится к запуску производства кроссовера BAIC X55. На сегодняшний день в тестовом режиме на предприятии произведено несколько экземпляров новой модели. Запуск промышленного производства BAIC X55 запланирован на третий квартал 2023 года, сообщает пресс-служба «Автотора».

Напомним, в начале апреля «Автотор» начал производство кроссовера BAIC X35 и седана U5 plus, которые поступят в продажу в июне 2023 года по цене от 1,7 млн рублей. Следующей новинкой BAIC станет рамный внедорожник BJ40 Plus стоимостью 3 млн 759 тыс. 900 рублей. До конца года 2023 года у российских дилеров BAIC также появятся кроссоверы X7 и X55, полноразмерный рамный внедорожник BJ60, а также электромобиль на базе седана U5 plus.

На текущий момент производство осуществляется в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня. На основании достигнутых договоренностей на первом этапе прорабатывается план локализации следующих компонентов: аккумуляторные батареи, стекла, бамперы, бачки омывателей, диски и шин, сиденья, выхлопные системы и другие. С 2024 года планируется наладить производство по полному циклу со сваркой и окраской кузовов с последующей локализацией лакокрасочных материалов и штамповки.

Официальным дистрибутором BAIC является компания ООО «БАИК Рус», привлеченная для организации продаж автомобилей, запасных частей, компонентов и аксессуаров, продвижения бренда, организации послепродажного сервисного и гарантийного обслуживания на территории России.

Фото: «Автотор»