Рынок автомобилей с пробегом вырос во всех регионах России

Рынок легковых автомобилей с пробегом вырос абсолютно во всех федеральных округах и регионах. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», оценивая показатели вторичного рынка за первые четыре месяца 2023 года.

При этом, если рассматривать рынок подержанных автомобилей в федеральных округах, то менее других он вырос в Сибирском (+13%) и Северо-Западном (+14%), а больше всего - в Приволжском и Южном (+20%).

Ситуация в регионах еще более разнообразная. Диапазон роста рынка автомобилей с пробегом здесь более широкий: от +1% (в Карачаево-Черкессии) до +43% (Республика Тыва).

Крупнейшим из региональных рынков остается московский - здесь за 4 месяца было куплено почти 113 тыс. подержанных автомобилей (+13% к январю - апрелю 2022-го). А в среднем по России этот показатель составил примерно 1 млн 750 тысяч единиц (+17%).

Другие тенденции вторичного рынка эксперты агентства «АВТОСТАТ» и приглашенные спикеры планируют обсудить 21 июня на форуме «Used Cars Forum - 2023. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты». Эксперты поделятся своими прогнозами по дальнейшему развитию рынка, дилеры - передовым опытом и полезным инструментарием в работе с подержанными автомобилями, страховые и кредитные компании - своими планами по расширению работы «с пробегом». Кроме того, в ходе форума состоится награждение победителей рейтинга «Used Car Awards - 2023».

Познакомиться с программой встречи и зарегистрироваться для участия можно уже сейчас. За обновлением и уточнением программы следите здесь.

Также у нас появился бонус для дилеров, как официальных, так и независимых - специальные условия участия в форуме после прохождения опроса.

Фото: АВТОСТАТ