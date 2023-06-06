В России продано более 1000 электромобилей Evolute | АВТОСТАТ

В России продано более 1000 электромобилей Evolute

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В России продано более 1000 электромобилей Evolute

Электромобили в России. Отношение автолюбителей и портрет владельца.
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Марка Evolute сохраняет безусловное лидерство на российском рынке электромобилей, сообщает пресс-служба компании «Моторинвест». Так, по данным АО «ППК»*, на регистрационный учет в мае встало 167 электрокаров Evolute, что превысило 21% всех регистраций в сегменте электрического транспорта. Всего же за первые пять месяцев 2023 года было реализовано 719 электромобилей Evolute.

Как отмечается, этот результат позволяет компании сохранить звание электромобильного бренда №1 по итогам продаж в 2023 году. Совокупный объем реализации моделей Evolute с момента выхода на рынок превысил 1000 экземпляров.

Напомним, Evolute стал первым отечественным брендом электромобилей, чье производство стартовало на заводе «Моторинвест» в Липецкой области в сентябре 2022 года. В настоящее время на рынке представлены две модели электрокаров Evolute – седан i-PRO и кроссовер i-JOY. В ближайшем будущем липецкий завод начнет производство флагманского кроссовера – Evolute i-SKY.

В России продано более 1000 электромобилей Evolute

Также сообщается, что бренд роскошных электромобилей Voyah по итогам пяти месяцев 2023 года вошел в ТОП-5 марок премиум-сегмента, представленных на российском рынке. Всего в отчетный период российские дилеры Voyah реализовали 675 машин, включая 221 электромобиль. В настоящее время на российском рынке представлены три модели Voyah – премиальный электрокроссовер Free в двух версиях: полностью электрической (EV) и с увеличенным запасом хода (Voyah Free EVR), роскошный минивэн Dream в электрической и гибридной версиях, а также электрический седан Passion, который поступил в продажу в мае 2023 года.

Более подробно майские итоги авторынка обсудим в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который пройдет уже завтра, 7 июня, в 10-00 по московскому времени. Зарегистрироваться можно по ссылке: autostat.media/operativka.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: продажигибридыэлектромобилиevolutevoyah

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