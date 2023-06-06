В России продано более 1000 электромобилей Evolute

Марка Evolute сохраняет безусловное лидерство на российском рынке электромобилей, сообщает пресс-служба компании «Моторинвест». Так, по данным АО «ППК»*, на регистрационный учет в мае встало 167 электрокаров Evolute, что превысило 21% всех регистраций в сегменте электрического транспорта. Всего же за первые пять месяцев 2023 года было реализовано 719 электромобилей Evolute.

Как отмечается, этот результат позволяет компании сохранить звание электромобильного бренда №1 по итогам продаж в 2023 году. Совокупный объем реализации моделей Evolute с момента выхода на рынок превысил 1000 экземпляров.

Напомним, Evolute стал первым отечественным брендом электромобилей, чье производство стартовало на заводе «Моторинвест» в Липецкой области в сентябре 2022 года. В настоящее время на рынке представлены две модели электрокаров Evolute – седан i-PRO и кроссовер i-JOY. В ближайшем будущем липецкий завод начнет производство флагманского кроссовера – Evolute i-SKY.