Продажи новых грузовиков в мае увеличились в 2,6 раза

Рынок грузовых автомобилей на низкой базе прошлого периода показал в мае 2023 года такой же рост, как и рынок легковых машин, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Так, в последний месяц весны в России было реализовано 11 309 новых грузовиков – в 2,6 раза больше, чем в мае 2022-го.

Первенство в этом сегмента рынка сохраняет отечественный бренд KAMAZ, которому принадлежит четверть от общего объема. В мае продажи новых «камазов» составили 2 832 экземпляра, что на 76% превысило результат годичной давности. Также в ТОП-5 самых популярных марок на рынке грузовых машин попали китайские SITRAK (2 077 шт.), Shacman (1 444 шт.; рост в 2,6 раза), FAW (1 034 шт.; в 7,4 раза) и Howo (624 шт.; в 3,7 раза).

Лидером среди моделей остается грузовик SITRAK C7H, который по итогам мая был реализован в количестве 2 077 единиц. Продажи остальных моделей не дотянули и до тысячи автомобилей, а в первую пятерку здесь вошли еще FAW CA3310 (800 шт.), KAMAZ 65115 (651 шт.), Shacman SX3258 (556 шт.) и KAMAZ 43118 (530 шт.).

Более подробно майские итоги авторынка обсудим в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который пройдет уже завтра, 7 июня, в 10-00 по московскому времени. Зарегистрироваться можно по ссылке: autostat.media/operativka.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ