АЕБ: российский авторынок в мае 2023 года вырос в 2,1 раза

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в мае увеличились в 2,1 раза до 51466 машин. По итогам пяти месяцев 2023 года российский авторынок составил 228500 автомобилей (-26%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Между тем, как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, объем российского рынка новых легковых автомобилей по итогам мая составил 72171 единицу, что на в 2,6 раза больше по сравнению с тем же месяцем 2022-го.

Лидерство на рынке удерживает отечественная марка LADA – в прошлом месяце россияне приобрели 22029 этих автомобилей (рост в 3,3 раза). Среди иномарок самым популярным остается китайский бренд Chery, чей результат составил 7444 машины (рост в 4,5 раза). Третью строчку рейтинга продаж занимает Haval с показателем 7432 проданных автомобиля (рост в 6,1 раза).

Далее следует Geely, чьи модели выбрали 6690 покупателей (рост в 7,4 раза). Автомобили Kia разошлись в количестве 3090 экземпляров, что на 13,6% меньше по сравнению с прошлым годом. В ТОП-10 лидеров российского авторынка по итогам мая также вошли EXEED (3028 шт., рост в 5,6 раза), Hyundai (2722 шт., -12,1%), OMODA (2569 шт.), Toyota (2016 шт., рост в 2,3 раза) и Changan (1983 шт., рост в 18,7 раза).

Более подробно майские итоги авторынка обсудим в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который пройдет уже завтра, 7 июня, в 10-00 по московскому времени. Зарегистрироваться можно по ссылке: autostat.media/operativka.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ