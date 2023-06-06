УАЗ «Пикап» получил новую комплектацию

Ульяновский автозавод начал продажи УАЗ «Пикап» в новой комплектации «Base Икар» с пакетом Limited. Стоимость новинки составляет 1 млн 780 тыс. рублей.

«Новая комплектация ориентируется на покупателей, которые не готовы жертвовать привычными опциями, повышающими уровень эксплуатационного комфорта. На тех, кто ищет утилитарный, но при этом достойно укомплектованный новый пикап по самой доступной цене на рынке. Кстати, версия «Base Икар Limited» с недавних пор предлагается также для УАЗ «Патриот», – рассказали агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе УАЗа.

В оснащение версии «Base Икар» вошли ручки открывания дверей и ручка открывания заднего борта в цвет кузова, наружные зеркала заднего вида с окраской в цвет кузова, противотуманные фары, легкосплавные 16-дюймовые колесные диски, шины Continental, комбинация приборов с бортовым компьютером, передние сиденья новой конструкции с продольной регулировкой и подогревом, а также с регулировкой по высоте и регулировкой поясничного подпора для кресла водителя, задние сиденья с новым кроем с подлокотником и подстаканниками.

Кроме того, автомобиль получил климат-контроль, пневмоупоры капота, 7-дюймовую мультимедийную систему, аудиосистему с шестью динамиками, камеру заднего вида, подогрев ветрового стекла, бескаркасные стеклоочистители и навигационную систему с картами России, Белоруссии и Казахстана.

УАЗ «Пикап» оснащается 2,7-литровым двигателем «ЗМЗ-Про» мощностью 150 л.с. (235 Нм), который работает в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

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Фото: УАЗ