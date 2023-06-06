С 1 сентября в России изменится список неисправностей, за которые может штрафовать ГИБДД

С 1 сентября 2023 года россиян впервые станут штрафовать (от 500 рублей) за использование летом шипованных шин и за езду зимой на летних покрышках, неработающую антиблокировочную систему тормозов и нештатные газоразрядные (ксеноновые) или светодиодные лампы в фарах. Правительство утвердило новый «перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств», пишет газета «Коммерсант». Этот документ ГИБДД использует и для вынесения штрафов за выявленные недочеты в техническом состоянии автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», многие водители ради экономии предпочитают услугам автомойки приводить свой автомобиль в порядок самостоятельно. Зачастую для этих целей граждане выбирают место на территории своего дачного участка, однако теперь за такое действие положен штраф. Сумма составит от трех до пяти тысяч рублей, если процесс будет происходить на территории садововодческого некоммерческого товарищества (СНТ). То же самое будет касаться и процесса ремонта автомобиля на даче. Если в результате мойки или ремонта автомобиля произошло загрязнение почвы, размер взыскания может быть увеличен до 10 тыс. рублей.

Во сколько обходится содержание автомобилей LADA? Это можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».