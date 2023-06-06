«АВТОСТАТ Оперативка»: подводим итоги авторынка за май

Очередной прямой эфир «АВТОСТАТ Оперативка» (оперативная информация по авторынку России: итоги мая 2023 года) пройдет 7 июня, в 10-00 по московскому времени.

В рамках этого мероприятия эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов и Сергей Целиков поделятся ключевыми цифрами, характеризующими состояние рынка в последний весенний месяц.

В частности, будут рассмотрены итоги продаж как по легковым, так и по коммерческим автомобилям. Уже известно, что реализация новых легковых машин в мае увеличилась в 2,6 раза. А что происходит на рынке коммерческого транспорта? Об этом тоже расскажут наши эксперты, равно как о ценах, автокредитах, импорте и вторичном рынке. Также вы можете задать свои вопросы экспертам и получить ответы на них в ходе эфира.

Мероприятие будет проходить в доступном для всех онлайн-формате. Зарегистрироваться для участия можно здесь: autostat.media/operativka.

Фото: АВТОСТАТ