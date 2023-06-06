В России появился кроссовер Toyota Venza за 5,59 млн рублей

Под капотом автомобиля установлен 2-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 171 л.с. (206 Нм), который работает в сочетании с бесступенчатым вариатором. Максимальная скорость кроссовера составляет 175 км/ч.

На российском авторынке появился кроссовер Toyota Venza, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет 5 млн 590 тыс. рублей, пишет портал Autonews.ru .

Напомним, второе поколение кроссовера Toyota Venza производится в Японии и Китае с 2020 года. Японская версия отличается от китайской слегка подкорректированным дизайном передней части. В Россию привезена именно китайская Venza. Габариты: 4740 мм в длину, 1855 мм в ширину и 1675 мм в высоту. Колесная база равна 2690 мм.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском авторынке появился минивэн Toyota Sienna четвертого поколения, который официально в нашу страну не поставляется. Новинка предлагается в максимальной комплектации по цене 9 млн 150 тыс. рублей.

Полный список автодилеров по городам РФ доступен здесь.

Фото: Toyota