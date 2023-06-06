Белорусский авторынок в мае 2023 года вырос в 3,6 раза | АВТОСТАТ

Белорусский авторынок в мае 2023 года вырос в 3,6 раза

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Белорусский авторынок в мае 2023 года вырос в 3,6 раза

Белорусский авторынок в мае составил 1 184 машины, что в 3,6 раза выше показателя годичной давности. По итогам пяти месяцев 2023 года в республике было реализовано 5 527 новых легковых автомобилей, гласят данные Белорусской автомобильной ассоциации (БАА). Безусловным лидером продаж остается Geely, а доля всех китайских производителей достигла почти 80%.

Как отмечают в БАА, в ближайшие месяцы ожидается приход новых китайских брендов, в различных, в том числе и премиальном, сегментах рынка, что, в свою очередь, приведет к увеличению выбора для потребителей и положительно скажется на рынке.

Какие автомобили из Белоруссии могут появиться на российском рынке? Об этом читайте здесь.

Источник: АВТОСТАТ

Теги: продажибелоруссияавтомобильные рынкимировой автопром

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