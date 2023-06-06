Разработан новый пикап на базе LADA Niva Travel

Московская компания «Альфа Автоматив Техноложиз» представила новый пикап на базе внедорожника LADA Niva Travel. Грузоподъемность кузова может достигать 500 кг, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

В мае 2023 года на заводе «ААТ» были завершены разработка и создание ходового макетного образца под рабочим названием «Нива Пикап». По словам генерального директора компании Зоригто Саханова, в случае одобрения проекта АВТОВАЗом о серийном производстве планируется осуществить разработку более 40% кузовных деталей для модифицированной модели, созданной специалистами «ААТ».

Как рассчитывают в компании, такой автомобиль будет востребован для нужд фермерских и личных подсобных хозяйств, предприятий малого и среднего бизнеса, вспомогательных работ в различных отраслях народного хозяйства. По предварительным оценкам, потребность в выпуске автомобилей данного типа составляет до 4 тыс. единиц в год.

Напомним, внедорожник LADA Niva Travel оснащается системой постоянного полного привода с возможностью подключения понижающей передачи и блокировки межосевого дифференциала. Под капотом внедорожника установлен 1,7-литровый двигатель мощностью 80 л.с.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ начал продажи LADA Niva Travel KHL – специальной серии внедорожника для любителей хоккея, которая стала наиболее оснащенной версией этой модели. Стоимость новинки изменилась незначительно по сравнению с комплектацией Luxe, оснащенной off-road пакетом (+25 тыс. руб.), и составляет от 1 млн 292 тыс. 500 рублей.

Фото: пресс-служба правительства Москвы