АВТОВАЗ наладит выпуск новых моделей LADA с китайскими партнерами

АВТОВАЗ в 2024 году начнет совместное производство новых моделей LADA с партнерами из Китая на своих производственных площадках в Тольятти и Ижевске. Это следует из презентации компании, однако, что это за модели, не уточняется.

Как пишет газета «Ведомости», АВТОВАЗ выпускает на площадке в Тольятти модели LADA Granta, LADA Niva (Legend и Travel) и LADA Vesta. В Ижевске в конце года компания планирует начать опытное производство электромобиля e-Largus.

Ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов сообщал о том, что компания ведет переговоры с разными производителями по запуску совместного производства автомобилей. Топ-менеджер прогнозировал, что соответствующее соглашение будет подписано уже летом 2023 года.

Между тем, 14 июня 2023 года на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, который в феврале этого года перешел в собственность АВТОВАЗа, намечен запуск кроссовера LADA X-Cross 5 – перелицованной версии китайского кроссовера FAW Bestune T77.

По мнению автоэксперта Владимира Беспалова, сейчас модельный ряд АВТОВАЗа «достаточно ограничен», поэтому запуск крупноузловой сборки китайских машин может решить проблему загрузки мощностей отечественного автоконцерна. «Более того, после ухода западных автопроизводителей спрос на автомобили превышает предложение», – резюмирует эксперт.

Вместе с тем АВТОВАЗ продолжает разработку нового семейства сегмента «В» на глобальной платформе XJO, которое будет выпускаться в трех вариантах кузова: седан, универсал и кросс-версия. Производство новинки должно начаться в конце 2024 года на заводе компании в Тольятти. Кроме того, на конец 2025 года намечен дебют кроссовера на платформе LADA Vesta. Также АВТОВАЗ рассматривает возможность разработки нового полноприводного кроссовера LADA – решение о запуске такой модели будет приниматься Советом директоров компании в 2023 году.

Во сколько обходится содержание автомобилей LADA? Это можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ