Кросс-купе Changan UNI-T появится на российском рынке в июне 2023 года

Компания Changan представила в России новый купе-кроссовер UNI-T, который появится у дилеров уже в июне. Комплектации и цены будут объявлены ближе к старту продаж, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Кросс-купе Changan UNI-T имеет следующие габариты: 4515 мм в длину, 1870 мм в ширину и 1565 мм в высоту при колесной базе 2710 мм. Под капотом автомобиля установлен безальтернативный четырехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 180 л.с. и рабочим объемом 1,5 л. Силовой агрегат работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным «мокрым» сцеплением, передающей тягу на переднюю ось.

Что касается внешнего вида новинки, безрамочная решетка радиатора имеет обратный угол сопряжения с капотом и дополнена стреловидной светодиодной оптикой. Стремительный силуэт автомобиля подчеркивают ниспадающая крыша, переходящая в задний спойлер, высокая средняя линия кузова и легкосплавные колесные диски диаметром 20 дюймов.

Интерьер кросс-купе отличают спортивные сиденья из перфорированной экокожи, которые имеют выраженную боковую поддержку. Кроме того, стоит отметить джойстик селектора DCT, а также широкий набор интеллектуальных систем безопасности и ассистентов управления.

Напомним, с начала года у российских дилеров Changan появились лифтбек UNI-V, купе-кроссовер CS85, флагманский кроссовер CS95, седаны Alsvin и Eado Plus. Как ранее стало известно, китайский автопроизводитель Changan расширит линейку в нашей стране до 14 моделей. Как отмечают в компании, это будет самый широкий модельный ряд на российском авторынке. Так, согласно модельному плану Changan, который оказался в распоряжении портала «Китайские автомобили», в нашей стране появятся такие новинки, как седан Raeton PLUS, лифтбек Lamore, кроссоверы CS75 PLUS и UNI-T, пикап Hunter PLUS и электрический кроссовер Avatr 11. При этом новые CS35 PLUS и CS55 PLUS полностью заменят своих предшественников, а старожил российского рынка CS75 FL в этом году наконец покинет линейку. Таким образом, к концу года в ассортименте марки будет 14 моделей, хотя не исключено, что дилеры продолжат продавать и «старые» машины.

Фото: Changan