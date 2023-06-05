Продажи новых легковых автомобилей в мае выросли в 2,6 раза

По итогам мая 2023 года в России было реализовано 72,2 тыс. новых легковых машин, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Это на 5% меньше, чем в апреле, но в 2,6 раза превышает показатель мая 2022-го.

Напомним, что в мае прошлого года российский авторынок достиг своего «дна» – продажи тогда составили всего лишь 27,5 тыс. автомобилей. Поэтому столь резкий рост рынка в годовом сравнении во многом связан с эффектом низкой базы.

Более половины (51%) реализованных в последний весенний месяц машин приходится на три марки. Лидирует по-прежнему отечественная LADA, показатель которой в мае составил 22 тыс. единиц. Это чуть более 30% от общего объема продаж. Еще по 10% принадлежит китайским Chery (7,4 тыс. шт.) и Haval (7,4 тыс. шт.). Кроме них, в ТОП-5 попали китайский бренд Geely (6,7 тыс. шт.) и корейский Kia (3,1 тыс. шт.). При этом здесь только «кореец» демонстрирует падение объемов реализации (-13,6%), а у LADA и «китайцев» наблюдается многократный рост (от 3,3 раза до 7,4 раза).

Что касается модельного рейтинга, то первенство тут сохраняет LADA Granta – продажи этого семейства по итогам мая составили 15,8 тыс. экземпляров. На второе место поднялся Haval Jolion (3,9 тыс. шт.), а на третье опустился Geely Coolray (3,5 тыс. шт.). В пятерке моделей-лидеров также оказались LADA Niva Travel и Chery Tiggo 7 PRO Max (3,2 тыс. и 3,1 тыс. шт. соответственно).

Более подробная информация об итогах продаж новых легковых автомобилей в разрезе марок и моделей за май 2023 года содержится здесь.

* В публикации использованы данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместного предприятия АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ