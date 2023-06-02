Chery Tiggo 9 может появиться в России уже в 2023 году

Компания Chery намерена привезти в Россию флагманский кроссовер Tiggo 9 в конце 2023-го или в начале следующего. Об этом порталу «Китайские автомобили» сообщили в пресс-службе «Чери Автомобили Рус», отметив, что у новинки большие перспективы на российском рынке.

Напомним, Chery Tiggo 9 построен на архитектуре M3X Mars 2.0, которую также используют кроссоверы EXEED RX и VX нового поколения. Автомобиль имеет следующие габариты: 4820 мм в длину, 1930 мм в ширину и 1699 мм в высоту при колесной базе 2820 мм. Таким образом, флагман оказался почти на 10 см длиннее Tiggo 8 Pro и на 7 см его шире, а колесная база новинки крупнее сразу на 11 см.

На китайском рынке Chery Tiggo 9 доступен с безальтернативным 2-литровым двигателем мощностью 261 л.с. При этом в переднеприводных модификациях он сочетается с «роботом» 7DCT, в полноприводных – с 8-диапазонным «автоматом» от японской компании Aisin.

Также известно, что модель должна добраться до России под брендом Jaecoo, который недавно представила OMODA. На Шанхайском автосалоне машина была представлена как Jaecoo 9 и Tiggo 9 отличается лишь нюансами оформления решетки радиатора и шильдиками. По информации «Китайских автомобилей», в России кроссовер будет назваться J9, он получит связку 2-литрового турбомотора и «робота» 7DCT с полным приводом.

Напомним, ранее российские дилеры Chery начали продажи гибридного семиместного кроссовера Tiggo 8 PRO e+. Новинка предлагается в топовой комплектации Ultimate по цене от 4 млн 799 тыс. 900 рублей без учета спецпредложений. Старт продаж седана Chery Arrizo 8 на российском рынке предварительно намечен на июнь – июль 2023 года. Кроме того, осенью 2023-го компания Chery представит в нашей стране еще один гибридный кроссовер – Tiggo 7 PRO e+, а в следующем году – седан Arrizo 8 e+.

Фото: Chery