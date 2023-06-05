АВТОВАЗ в мае 2023 года увеличил продажи в 4 раза

АВТОВАЗ в мае реализовал на российском рынке 23904 легковых и легких коммерческих автомобиля LADA – в 4 раза больше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2023 года российские дилеры LADA продали 115779 машин, что на 72,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Бестселлером АВТОВАЗа в мае остается LADA Granta, чья реализация, согласно данным автопроизводителя, выросла к прошлому году в 7,4 раза и составила 17041 автомобиль. Второе место в объеме продаж занимает внедорожник LADA Niva Travel с показателем 3431 машина (рост в 4 раза). Внедорожник LADA Niva Legend выбрали 2945 покупателей – в 3 раза больше, чем годом ранее.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ начал прием предзаказов на LADA Vesta нового поколения, которая начала поступать в дилерские центры LADA. Стоимость новинки составляет от 1 млн 239 тыс. 900 рублей. Покупателям будут доступны автомобили в четырех типах кузова: седан, SW, седан Cross и SW Cross.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите здесь.

Фото: АВТОСТАТ