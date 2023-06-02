Дилеры привезли минивэн Toyota Sienna за 9,15 млн рублей

На российском авторынке появился минивэн Toyota Sienna четвертого поколения, который официально в нашу страну не поставляется. Новинка предлагается в максимальной комплектации по цене 9 млн 150 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Как отмечается, Toyota Sienna – единственный автомобиль в своем сегменте, который сочетает в себе гибридную трансмиссию с полным приводом. У него бензиновый двигатель 2500 куб.см (189 л.с.) и 2 электромотора (54 л.с.). Коробка передач – вариатор.

В оснащение модели, помимо прочего, входят темно-коричневый салон, проекция на лобовое стекло, автоматическая парковка автомобиля, датчик дождя, светодиодные фары ближнего и дальнего света, омыватель камеры заднего вида,комплекс безопасности Star Safety System, 10 подушек безопасности, включая боковые шторки, противоугонная система с блокировкой двигателя, четырехзонный климат-контроль с угольным фильтром, круиз-контроль, камера заднего вида с возможностью панорамного обзора 3D, навигационная система и др.