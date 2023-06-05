Каждый пятый автомобиль в России оснащен системой «ЭРА-ГЛОНАСС»

С момента введения «ЭРА-ГЛОНАСС» в промышленную эксплуатацию на всей территории России, с 1 января 2015 года, в системе зарегистрировано свыше 9,6 млн машин, что составляет 20% от общего автопарка страны или в каждом пятом автомобиле установлена кнопка SOS. За этот период в систему поступило порядка 300 тыс. сообщений, которые потребовали экстренного реагирования, сообщает пресс-служба АО «ЭРА-ГЛОНАСС».

К «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено также более 55 тыс. автомобилей, ввезенных в Россию юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, с 1 октября 2022 года, с момента завершения временного порядка по регистрации импортируемых машин для данных категорий владельцев. Максимальный прирост зафиксирован в апреле и мае – 14 тыс. и более 17 тыс. транспортных средств соответственно.

«Возможность вызова экстренных служб нажатием одной кнопки отвечает современным требованиям безопасности автомобилей. «ЭРА-ГЛОНАСС» повышает шансы спасти жизни водителей и пассажиров, предотвратить тяжелые последствия ДТП. Система интегрирована со всеми региональными службами спасения «112», за счет чего пострадавшим не нужно объяснять в состоянии шока свое месторасположение. Спасатели получают в цифровом виде координаты и необходимые для оперативного нахождения автомобиля параметры», – говорит гендиректор АО «ГЛОНАСС» генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Напомним, устройства вызова экстренных оперативных служб, подключенное к «ЭРА-ГЛОНАСС», с 2017 года является обязательной частью конструкций новых транспортных средств. Благодаря «ЭРА-ГЛОНАСС» экстренные службы в считанные секунды после аварии получают точные координаты автомобиля, что ускоряет реагирование и поиск пострадавших, увеличивает шансы сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения.

Устройства вызова экстренных оперативных служб, подключенное к «ЭРА-ГЛОНАСС», с 2017 года является обязательной частью конструкций новых транспортных средств. Сегодня в системе зарегистрировано более 9,2 млн автомобилей. Благодаря «ЭРА-ГЛОНАСС» экстренные службы в считанные секунды после аварии получают точные координаты автомобиля, что ускоряет реагирование и поиск пострадавших, увеличивает шансы сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения. Источник: https://www.autostat.ru/news/53984/ © Автостат.

Фото: Kia