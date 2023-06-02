«Москвич» повысил цены на автомобили

Автомобильный завод «Москвич» повысил цены на ряд комплектаций своих автомобилей. При этом удорожание коснулось только машин, произведенных в 2023 году, в то время как стоимость прошлогодних автомобилей не изменилась, выяснили эксперты сайта «Цена Авто» в ходе регулярного мониторинга цен.

Так, компактный кроссовер «Москвич 3» подорожал на 22 тыс. рублей в базовой комплектации и теперь стоит 1 млн 992 тыс. рублей с механической коробкой передач и 2 млн 057 тыс. рублей – с вариатором. В то же время цена на версию «Комфорт» осталась прежней – 2 млн 250 тыс. рублей. В свою очередь, электрический кроссовер «Москвич 3e» прибавил в цене 58 тыс. рублей и теперь предлагается за 3 млн 558 тыс. рублей.

Напомним, следующей моделью «Москвич» станет лифтбек «Москвич 6», который поступит в продажу в сентябре 2023 года. Он имеет следующие габариты: 4780 мм в длину, 1820 мм в ширину и 1492 мм в высоту, колесная база равна 2770 мм. «Москвич 6» получил просторный багажник, панорамную крышу, атмосферную подсветку салона. Автомобиль оснащается цифровой приборной панелью с дисплеем диагональю 10,4 дюйма, функцией автоматического складывания боковых зеркал, камерой с обзором на 360 градусов и электроприводом двери багажника.

Фото: «КЛЮЧАВТО»