«Соллерс» в 2024 году выпустит новые модели под собственным брендом

Компания «Соллерс» планирует расширить линейку автомобилей под собственным брендом. Об этом агентству «ТАСС» сообщила замгендиректора и совладелец «Соллерс» Зоя Каика, добавив, что производство новых моделей Sollers начнется в 2024 году.

Напомним, производство легких коммерческих автомобилей под брендом Sollers было налажено на заводе «Соллерс Алабуга» в ноябре 2022 года. Модели получили название Argo и Atlant, а за их основу были взяты модели JAC N25/N35 и JAC Sunray. Проектная мощность предприятия в ОЭЗ «Алабуга» составляет 85 тыс. автомобилей в год. Между тем, в мае 2023 года компания «Соллерс» приняла решение о создании мультибрендового индустриального центра по производству рамных автомобилей на площадке Ульяновского автозавода. Первым проектом стала организация производства в Ульяновске компактных малотоннажных грузовиков Sollers Argo. Плановые мощности для производства этой модели рассчитаны на выпуск свыше 10 тыс. автомобилей в год в пятилетней перспективе. Общие инвестиции в проект составят более 1 млрд рублей.

Кроме того, З. Каика сообщила агентству «Интерфакс», что продажи «Соллерс» в 2023 году могут увеличиться на 12% к прошлому году, причем при благоприятном развитии ситуации с поставками комплектующих возможен и больший рост. По ее словам, положительная динамика будет обеспечена, прежде всего, за счет реализации УАЗа.

Фото: «Соллерс»