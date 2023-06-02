Электромобили «Атом» будут выпускать на заводе «Москвич»

Производство линейки электромобилей «Атом», создаваемой при участии КАМАЗа компанией «Кама», будет организовано, скорее всего, на базе завода «Москвич» в Москве. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин, добавив, что «Москвич» должен стать базой для формирования легкового дивизиона КАМАЗа, о создании которого ранее заявил автопроизводитель. Он будет выделен в отдельное юрлицо под названием «Москвича» и пока включать только эту площадку.

Ранее сообщалось о том, что завод Ford в Набережных Челнах рассматривался компанией «Кама» для запуска производства электромобилей «Атом». По словам С.Когогина, это маловероятно, поскольку предприятие находится в неработоспособном состоянии и требует инвестиций.

Напомним, по соглашению с Москвой КАМАЗ выступает технологическим партнером столичного завода «Москвич», где в ноябре 2022 года стартовала серийная крупноузловая сборка автомобилей одноименного бренда.

В свою очередь, гендиректор компании «Кама» Игорь Поваразднюк рассказал, что в октябре 2023 года планируется представить прототипы электрокаров «Атом» с тем, чтобы провести тестовые испытания. В середине, во II-III квартале 2024 года, компания рассчитывает произвести первый опытный образец уже на производственной площадке и постепенно выходить на серийный выпуск к середине 2025 года. Объем производства на первом этапе, по предварительным оценкам, будет составлять от 5 до 15 тыс. автомобилей в зависимости от количества предзаказов со стороны бизнеса. К 2030 году «Кама» намерена выйти на объемы производства свыше 100 тыс. автомобилей в год, в том числе за счет развития экспорта. По словам И.Поваразднюка, направлениями экспортных поставок электромобилей «Атом» могут стать Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и, возможно, Китай.

По комфорту «Атом» будет соответствовать С/D-классу, при этом он будет представлен в компактных габаритах: длина составит 3995 мм, ширина – 1780 мм и высота – 1615 мм. Автомобиль получил единый внешний вид и размерность для всех версий, что, по оценкам аналитиков, поможет сократить расходы при производстве. «Атом» будет представлен в четырех модификациях: одноместная Delivery (аналоги – LADA Largus, Peugeot Partner и Citroen Berlingo), двухместная Duo (Volkswagen id3, BMW i3 и Mini Cooper), четырехместная Taxi (Volkswagen id3, BYD D1) и пятиместная Family (Volkswagen id3, BMW i3, Honda e/Neta U). Пробег каждой версии на одном заряде составит 500 км. Скоростные характеристики варьируются от 130 км/ч у моделей для такси и доставки до 170 км/ч у остальных. Все модификации будут оснащаться передним приводом и получат систему рекуперации. «Атомы» будут поставлять с операционной системой АТОМ OS, которой можно управлять при помощи приложения на смартфоне. В оснащение модели войдут такие функции, как удержание полосы, следование в пробке, распознавание дорожных знаков и непредвиденных ситуаций для водителя и пассажиров.

Фото: «Кама»