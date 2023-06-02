АВТОВАЗ показал удлиненный седан LADA Vesta

АВТОВАЗ показал спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко удлиненный седан на платформе LADA Vesta, который в настоящее время находится в разработке и будет впервые представлен на Петербургском международном экономическом форуме в середине июня.

Как рассказал агентству «ТАСС» первый исполнительный вице-президент АВТОВАЗа Евгений Шмелев, машина разработана с повышенным комфортом для пассажиров на заднем сиденье, она предполагает удлиненный на 250 мм кузов.

Напомним, представительская версия седана LADA Vesta уже выпускалась в Тольятти и называлась она LADA Vesta Signature. Выпушенные четыре таких автомобиля использовались в качестве служебного транспорта для руководства АВТОВАЗа, но дальнейшего развития проект не получил, пишет портал Wroom.ru. Cудя по всему, автомобиль на базе обновленной LADA Vesta создан по той же схеме, что и Signature 2016 года: удлиненная колёсная база, оригинальные панели крыши и задних дверей, улучшенная отделка салона. По неофициальным данным, АВТОВАЗ планирует мелкосерийно выпускать удлиненную «Весту», но начнется это не раньше 2025 года.

Фото: АВТОВАЗ