ГАЗ может начать выпуск автомобилей под брендом «Волга»

Горьковский автозавод может начать выпуск автомобилей под брендом «Волга» при поддержке нового технологического партнера, с которым намерен определиться в ближайшее время. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, добавив, что старт производства, по его мнению, может состояться к лету следующего года.

Намомним, на ГАЗе имеется производственный комплекс по выпуску легковых автомобилей, закупленный в 2006 году для производства седанов бизнес-класса Volga Siber. С 2013-го по 2015 год на предприятии выпускались автомобили Chevrolet Aveo в рамках контрактной сборки для General Motors, который в 2015 году покинул российский рынок легковых автомобилей. С 2011-го по 2022 год на Горьковской автозаводе велась контрактная сборка автомобилей Volkswagen и Skoda для Volkswagen Group Rus, которая в июле прошлого года объявила о закрытии своего офиса в Нижнем Новгороде и ухода с производственной площадки на ГАЗе. В свою очередь, в «Группе ГАЗ» тогда заявили, что ликвидации производства, где велась контрактная сборка для Volkswagen Group Rus, не планируется, и ГАЗ ставит себе целью обеспечить альтернативную загрузку этих мощностей.

Какие еще автомобили могут появиться на российском рынке? Об этом читайте в «Календаре новинок».

Фото: ГАЗ