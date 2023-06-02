Доля продаж дизельных легковых автомобилей в России снизилась вдвое

За 4 месяца 2023 года в нашей стране было реализовано 9,8 тыс. новых легковых машин с дизельными двигателями. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, это на 60% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Учитывая тот факт, что весь рынок за этот период снизился на 15%, доля продаж «дизелей» в России сократилась вдвое. Если по итогам января – апреля 2022 года этот показатель составлял 8,5%, то теперь он равен 4%. Как отмечают эксперты, это объясняется массовым уходом с российского рынка ведущих мировых брендов, прежде всего, премиального сегмента, в котором доля «дизелей» достигала 40%. При этом в линейке китайских марок таких машин мало, а у отечественных их вообще нет.

Если рассматривать итоги 4 месяцев нынешнего года, то за это время в нашей стране больше всего было реализовано дизельных легковых автомобилей Hyundai – 2851 экземпляр. Второе место по этому показателю заняла Toyota (1244 шт.). На третьей позиции расположился Great Wall (1179 шт.), от которого чуть отстала Kia (1149 шт.). Замкнул ТОП-5 Mercedes-Benz (734 шт.).

Во сколько обходится содержание дизельного автомобиля? Это можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Kia