«Соллерс» наладит выпуск нового дизельного двигателя

Компания «Соллерс» начнет выпуск дизельных двигателей китайского бренда JAC. В настоящее время эти моторы, которыми оснащаются коммерческие автомобили Sollers Atlant и Argo, поставляются в нашу страну из Китая. В связи с этим уровень локализации данных моделей составляет порядка 30%. Локализация силового агрегата позволит довести этот показатель до 70%.

Как рассказал изданию Quto.ru директор по информационным технологиям группы «Соллерс» Илья Стрыгин, в данный момент компания занимается локализацией производства дизельного двигателя и коробки передач. Их выпуском займется моторный завод на территории Особой экономической зоны «Алабуга». Перезапуск конвейера намечен на январь 2024 года. При этом И.Стрыгин не стал уточнять, какой конкретно мотор получит елабужскую прописку.

По неофициальным данным, китайский дизельный двигатель в будущем может получить и УАЗ «Патриот». Сегодня внедорожник оснащается 2,7-литровым бензиновым мотором ZMZ PRO мощностью 150 л.с., который производится на Заволжском моторном заводе.

Напомним, в сентябре 2022 года компания «Соллерс Авто» заключила с Минпромторгом РФ дополнительное соглашение о внесении изменений в действующий специальный инвестиционный контракт. В соответствии с подписанными изменениями в СПИК «Соллерс Авто» принимает на себя обязательства обеспечить высокий уровень локализации новых продуктов, включая запуск производства дизельных двигателей, штамповочное производство, локализацию ключевых электронных модулей, элементов шасси, изделий из пластика. Существенная часть локализационной программы по проекту будет реализована путем развития уже существующих, а также создания новых предприятий-поставщиков на территории ОЭЗ «Алабуга». Общий объем инвестиций в проект с учетом инвестиций «Соллерс Алабуга» и инвестиций компаний-поставщиков составит более 5,5 млрд рублей. При этом совокупные инвестиционные обязательства «Соллерс Авто» в рамках СПИК вырастут с 7 до 9,9 млрд рублей.

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Фото: «СОЛЛЕРС»