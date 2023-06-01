Минпромторг ожидает роста российского автопрома в 2023 году на 3,5% в денежном выражении

Объем производства автомобильной промышленности в России, как ожидается, вырастет по итогам 2023 года на 3,5% к уровню прошлого года и достигнет порядка 2 трлн рублей, следует из презентации Минпромторга. Объем автомобильного рынка в 2023 году оценивается в 2,97 трлн рублей, что на 7,2% превышает показатель годичной давности. Вместе с тем, объемы экспорта в автомобильной отрасли по итогам 2023 года снизятся в 2,4 раза, до 58,99 млрд рублей, пишет агентство «Интерфакс».

По данным Росстата, за четыре месяца 2023 года с российских конвейеров сошло 113 тыс. легковых автомобилей, что на 57,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Производство грузовых автомобилей в январе – апреле снизилось на 10% и составило 47,6 тыс. единиц.

«Рынок новых автомобилей начинает постепенное восстановление, но еще рано говорить о полном восстановлении в кратчайшей перспективе. Очевидно, что в течение всего 2023 года на рынке будет сохраняться дефицит автомобилей всех брендов, а цены продолжат рост. Продажам новых автомобилей понадобится не один год для возвращения на докризисный уровень», – комментирует директор розничных продаж АГ «АВИЛОН» Ренат Тюктеев.

Фото: «Автотор»