В России падают продажи китайских автомобилей с пробегом

Если продажи новых машин китайских марок в нашей стране показывают многократный рост, то на вторичном рынке они испытывают падение. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки к форуму автобизнеса «Used Cars Forum – 2023», который состоится 21 июня в Москве.

Так, по данным агентства, за 4 месяца 2023 года жители РФ приобрели 32,8 тыс. подержанных легковых автомобилей китайских брендов, что на 8% меньше, чем в январе – апреле прошлого года. При этом только «китайцы» демонстрируют падение на «вторичке», в то время как остальные марки растут. Для сравнения: объем покупок б/у отечественных машин увеличился на 4%, американских – на 17%, корейских – на 22%, японских – на 23%, а европейских – на 26%.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что доля китайских автомобилей с пробегом пока очень мала (около 2%). Выбор среди них довольно ограничен, поэтому россияне при покупке подержанных машин в первую очередь делают упор на автомобили японских, немецких и корейских марок, которым суммарно принадлежит свыше половины (57%) вторичного рынка.

Что же касается б/у «китайцев», то самыми популярными среди них являются автомобили Chery, Geely, Lifan и Great Wall. 80% всех купленных китайских легковых машин с пробегом приходится именно на эти четыре бренда.

Текущую ситуацию на вторичном рынке РФ, его промежуточные итоги и возможные сценарии развития эксперты агентства «АВТОСТАТ» обсудят в рамках форума автобизнеса «Used Cars Forum – 2023». Ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться для участия можно здесь: usedcars.autostat.ru.

Фото: РОЛЬФ