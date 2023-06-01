СМИ: на бывшем заводе Volkswagen в Калуге хотят выпускать седаны OMODA S5

На бывшем заводе Volkswagen в Калуге планируется организовать производство седанов OMODA S5. Об этом сообщает портал Autonews.ru со ссылкой на свои источники, по данным которых, уже осенью OMODA S5 покинет рынок, чтобы вернуться в виде локальной модели под иной маркой, чей выпуск и будет налажен на калужском предприятии. Между тем, спортивная версия OMODA S5 GT останется в продаже, и ее продолжат поставлять в нашу страну из Китая. Впрочем, официально эту информацию стороны не комментируют.

Напомним, в мае 2023 года автоконцерн Volkswagen завершил продажу своих российских активов, включая автозавод в Калуге, структуре дилера «АВИЛОН» – «Арт-Финансу». Российские власти согласовали сделку по цене до 125 млн евро без опциона на обратный выкуп. Максимальная производственная мощность предприятия составляет 225 тыс. автомобилей в год. В последнее время на заводе в Калуге выпускались три модели: кроссовер Volkswagen Tiguan, лифтбеки Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

Фото: OMODA