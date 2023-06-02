Эксперты рассказали о преимуществах и недостатках гибридных автомобилей

В России набирают популярность гибридные автомобили, выбор которых в последнее время активно расширяется. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, каковы преимущества и недостатки гибридов по сравнению с машинами с ДВС, а также с чистыми электромобилями.

«Одним из очевидных преимуществ гибридных автомобилей – возможность двигаться на электротяге. Это бОльшие мощности, и в любом случае вас всегда может подстраховать гибридная ДВС установка. Если сравнивать с электромобилями, то преимущество гибридов в том, что можно не заряжаться от розетки какое-то время. А недостаток – в том, что необходимо будет также заправлять автомобиль бензином», – рассуждает директор «АВИЛОН Voyah» Игорь Назаров.

По мнению руководителя отдела технического обучения и развития модельного ряда «Skywell Россия» Владимира Соколова, гибриды взяли лучшее от всех технологий – и экономичность электромобиля, и дальность хода ДВС. У них нет таких барьеров, которые есть, например, на электроавтомобилях. При этом по сравнению с ДВС клиент может существенно уменьшить расход топлива, особенно при передвижении по городу.

«Гибрид универсален, он умеет переключаться между электромотором и ДВС. Например, при обгоне и старте мощность электромотора доступна сразу, что позволяет совершить более эффективный маневр, а при езде на трассе используется ДВС, который более эффективен при стабильно высокой скорости. Единственным недостатком по сравнению с ДВС является стоимость машины, которая из-за наличия дорогостоящей батареи пока остается выше, чем для автомобиля с ДВС. По сравнению с электромобилем потребитель приобретает дальность хода и возможность не зависеть от зарядки. При этом гибриды в среднем дешевле электромобилей из-за более маленькой батареи. Но потребитель в нашей стране теряет некоторые преимущества электромобиля – бесплатную зарядку, парковку и проезд по трассе», – констатирует Владимир Соколов.

Об особенностях эксплуатации гибридных автомобилей в нашей стране – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: Voyah