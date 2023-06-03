Эксперты рассказали о перспективах гибридных автомобилей в России

В последнее время на российском авторынке стало появляться все больше гибридных моделей, в том числе Chery Tiggo 8 PRO e+, Skywell HT-i, Voyah Free и Dream, хотя еще несколько лет назад такие автомобили в нашей стране практически не продавались. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, каковы перспективы гибридов в нашей стране, учитывая их высокую стоимость.

По мнению исполнительного директора компании Expocar Сергея Фирсова, пока что рынок гибридных автомобилей в России будет небольшим. Дело в том, что основная часть автомобилей со «смешанными» силовыми установками – представители премиального сегмента. Скорее всего, рынок гибридных авто будет лишь незначительно превышать долю электромобилей (1%). Тем не менее, данный сегмент также активно развивается, поэтому в течение нескольких лет его доля может значительно вырасти. Гибридные автомобили просты в обслуживании и экономичны, а при выводе на рынок доступной гибридной модели ей могут заинтересоваться агрегаторы такси. Однако из доступных гибридов в России пока ожидается только SWM G03 REEV. В большей степени он привлечет именно частных покупателей. Регионами распространения преимущественно будут Москва и Московская область. Это вызвано тем, что подзаряжаемым гибридным автомобилям также нужны зарядные устройства, и именно в столичном регионе данная инфраструктура развита лучше всего.

«В ближайшие два года электромобили и гибриды все активнее будут замещать автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Развивается инфраструктура, причем и за пределами крупных городов, что делает поездку на электричестве эффективнее с точки зрения экономии и минимизирует негативное воздействие на окружающую среду. Мы видим большой потенциал именно в премиальном сегменте электрифицированных и гибридных автомобилей. И в соответствии с намеченными планами, подкрепленными выводом на российский рынок новых продуктов из Китая, объем продаж в этом сегменте в течение ближайших нескольких лет превзойдет показатели в 20-30 тыс. реализованных машин в год», – прогнозирует директор департамента дистрибуции Voyah Алексей Ледков.

В свою очередь, генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский отмечает, что в этом году очевидный тренд на увеличение доли китайских автомобилей на российском автомобильном рынке продолжится. Сейчас в Китае производится наибольшее в мире число автомобилей на новых источниках энергии (new energy vehicles, NEV). Это и электромобили, и гибриды, и авто на топливных элементах на основе водорода. Индустрия NEV в Китае продолжает набирать обороты за счет быстрого развития технологий и поддержки правительства. Учитывая планы автопроизводителей из Китая по расширению своего присутствия в РФ, можно предположить, что определенную долю рынка китайские NEV займут в структуре продаж в России уже в этом году.

О преимуществах и недостатках гибридов по сравнению с машинами с ДВС, а также с чистыми электромобилями – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: Chery