«Автотор» повышает заработную плату работникам на 18 - 25%

Калининградский завод «Автотор» повышает заработную плату работникам с 1 июня 2023 года на 18 - 25%.

Согласно вступившему в силу с 1 июня решению зарплата рабочих увеличивается через повышение тарифных ставок до 20%. Кратно увеличен размер надбавки за наставничество и расширено ее применение, сообщает пресс-служба «Автотора». Утверждены повышенные оклады для инженерно-технического персонала, что позволило привести показатели конкурентоспособности заработной платы ИТР до уровня лидеров на рынке труда. Внесен ряд других существенных изменений в систему оплаты труда персонала.

К началу 2024 года при выполнении производственного плана ожидается следующий этап повышения заработной платы. При этом 13-я зарплата, все надбавки, премии и доплаты, а также более 30 видов социальных льгот и гарантий, предусмотренных коллективным договором между работодателем и трудовым коллективом в лице Калининградского регионального профессионального союза работников автомобилестроения «Автотор-Проф», сохраняются.

Напомним, в этом году «Автотор» запустил производство автомобилей трех китайских брендов: BAIC, Kaiyi и SWM. На сегодняшний день с конвейера предприятия сходят седан Kaiyi E5, седан BAIC U5 Plus и кроссовер BAIC X35, а также три кроссовера марки SWM – среднеразмерный SWM G01, компактный SWM G01F и полноразмерный SWM G05 Pro.

Как заявили на «Автоторе», до конца года модельный ряд калининградской сборки увеличится с нынешних шести моделей до 14-ти. Это будут модели разных классов – от компактных автомобилей до минивэнов. Среди новинок, в частности, значатся кроссоверы Kaiyi X3/X3 Pro и X7 Kunlun, BAIC X55 и X7, внедорожник BAIC BJ40 Plus, а также электрические седан BAIC EU5 и кроссовер SWM G03F REEV.

Кроме того, на «Автоторе» приступили к реализации нескольких проектов по производству средне- и малотоннажных коммерческих автомобилей. По неофициальным данным, это могут быть, в частности, электрические грузовики Foton iBlue EV.

Фото: «Автотор»