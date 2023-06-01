Правительство продлило упрощенный техрегламент в автопроме

Правительство РФ продлило действие упрощенного технического регламента в отношении эксплуатируемых в стране автомобилей, предусматривавшего пониженные требования к уровню их безопасности и истекавшего 1 июня 2023 года. Одновременно кабмин утвердил постановление о поэтапном возврате к ранее действовавшему техрегламенту ТР ТС 018/2011, регулирующему уровень безопасности отечественных транспортных средств, пишет агентство «Интерфакс».

Согласно постановлению правительства, с 1 июня 2023 года выпускаемые на территории РФ транспортные средства должны соответствовать экологическому стандарту не ниже «Евро-2». Кроме того, с 1 декабря 2023 года к автомобилям будет предъявляться обязательное требование по оснащению антиблокировочной системой тормозов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», правительство РФ одобрило продление специнвестконтрактов в автопроме до конца 2033 года. Напомним, с соответствующей инициативой ранее выступал Минпромторг РФ. В министерстве отмечали, что такие меры позволят скорректировать сроки окупаемости инвестпроектов и повысить стабильность условий их реализации. Также, по мнению Минпромторга, это позволит обеспечить создание 10-летнего горизонта планирования, увеличив привлекательность российского автопрома с точки зрения инвестиций в его развитие.

Инструмент специнвестконтрактов работает в России с 2015 года, он подразумевает вложения инвесторов в экономику страны в обмен на неухудшение условий ведения бизнеса и налоговые льготы. СПИК заключен со всеми крупнейшими российскими и иностранными автоконцернами, имеющими собственную производственную площадку в стране.

По данным Росстата, за четыре месяца 2023 года с российских конвейеров сошло 113 тыс. легковых автомобилей, что на 57,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Производство грузовых автомобилей в январе – апреле снизилось на 10% и составило 47,6 тыс. единиц.

Фото: АВТОВАЗ