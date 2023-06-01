Выпуск автомобилей в апреле 2023 года вырос на треть

По данным Росстата, за четыре месяца 2023 года с российских конвейеров сошло 113 тыс. легковых автомобилей, что на 57,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем в апреле было выпущено 26,6 тыс. машин – это на 33% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что «Автотор» освоил выпуск автомобилей марки BAIC – кроссовера X35 и седана U5 plus, а также начал сотрудничество с китайской компанией Shineray, запустив производство автомобилей марки SWM. Кроме того, автомобильный завод «Москвич» запустил главный конвейер, что обеспечит увеличение производительности цеха сборки более чем в 2 раза и означает начало подготовки производства к старту мелкоузловой сборки.

Производство грузовых автомобилей в январе – апреле составило 47,6 тыс. единиц, что на 10% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В апреле с российских конвейеров сошло 14,1 тыс. грузовиков – это на 15,1% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» запустила производство электрогрузомобиля EVM PRO на новом предприятии в ОЭЗ «Технополис Москва».

Фото: «Автотор»