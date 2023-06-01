Группа S8 Capital приобрела шинные заводы «Кордиант»

Группа S8 Capital закрыла сделку по покупке 100% акций российского производителя шин «Кордиант». В периметр сделки вошли две производственные площадки в Ярославле и Омске, на которых располагаются три завода, а также центр НИОКР «Интайр» и центр ремонта оборудования. Сумма сделки не раскрывается, пишет газета «Коммерсант».

Ранее группа S8 приобрела завод Continental в Калуге и компанию-дистрибутора. Шины калужского производства поставляются на первичный и вторичный рынки. В результате сделок группа S8 сконцентрирует мощности в почти 14 млн шин в год, войдя в ТОП-3 производителей шин в России после «Татнефти» и «Нижнекамскшины».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», французский производитель шин Michelin продал российские активы местному дистрибьютору ряда шинных марок – ООО «Пауэр Интернэшнл-шины». Речь идет о производственной компании Michelin (ООО «Мишлен», шинный завод в подмосковном Давыдове) и Camso CIS (ООО «Камсо Си-Ай-Эс»), специализирующейся на торговле шинами и гусеницами для спецтехники.

Фото: masloffspb.ru





