Рынок люксовых автомобилей с пробегом установил рекорд десятилетия

В апреле 2023 года в России было куплено рекордное количество люксовых автомобилей с пробегом. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в этом весеннем месяце состоялся рекорд не только 2023 года, но и в целом последнего десятилетия. Реализация автомобилей Luxury на вторичном рынке в редкие месяцы пересекала черту в 200 единиц, а в апреле 2023 года поменяли своих владельцев сразу 243 суперкара с пробегом - на 50% больше, чем год назад.

Порядка 40% от общего количества (38,3%) пришлось на марку Bentley, что составило 93 единицы. Почти вдвое меньше было приобретено б/у Rolls-Royce и Maserati - одинаковое количеcтво, по 48 экземпляров каждой марки. Из других дорогих автомобилей стоит отметить 32 купленных подержанных Lamborghini, 13 - Ferrari, 8 - Aston Martin, 1 - Aurus.

Лидерство среди люксовых моделей в апреле продолжает удерживать Bentley Continental GT, на нее пришлось более 20% рынка автомобильной роскоши с пробегом (49 шт.). На втором месте - еще один представитель этой марки, Bentley Continental Flying Spur (22 шт.), на третьем - Lamborghini Urus (20 шт.). В ТОП-5 также вошли Bentley Bentayga (19 шт.) и Maserati Levante (19 шт.).

В отношении географии этого рынка эксперты в апреле не отметили никаких сюрпризов: традиционно львиная доля б/у роскоши пришлась на Москву (114 шт.), Московскую область (45 шт.) и Санкт-Петербург (30 шт.). Суммарно эта тройка региональных рынков заняла почти 78% всего вторичного рынка Luxury.