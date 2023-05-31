Кроссоверы «Москвич 3» появились в каршеринге «Ситидрайв»

Кроссоверы «Москвич 3» уже доступны для аренды в каршеринге «Ситидрайв», чей парк пополнят 300 автомобилей этой модели: 100 единиц – в Москве и 200 – в Санкт-Петербурге. В ближайшее время в «Ситидрайв» появится также электрокроссовер «Москвич 3е», сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как отмечает генеральный директор Московского автомобильного завода «Москвич» Дмитрий Пронин, количество автомобилей «Москвич» в сервисах такси и каршеринга постоянно увеличивается.

Напомним, в феврале 2023 года автомобильный завод «Москвич» и «Яндекс» подписали соглашение о намерениях о поставке для такси и каршеринга 3 тыс. кроссоверов «Москвич 3». А в апреле стороны также договорились о поставке 2 тыс. электромобилей «Москвичи 3e» для таксопарков-партнеров Яндекс.Такси. Как отмечается, это крупнейший в мире контракт на поставку электромобилей в сервисы такси и каршеринга в этом году. Кроме того, в апреле кроссоверы «Москвич 3» появились в столичном каршеринге BelkaCar. В мае автомобильный завод «Москвич» и группа компаний People&People подписали соглашение о поставке 3 тыс. кроссоверов «Москвич 3» для сервисов такси «Таксовичкоф» и «Ситимобил».

Фото: «Москвич»